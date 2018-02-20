В Москве зверски зарезали певца шансона

Тело жертвы нашли в ванной комнате, оно было облито хлоркой.

Убийство, вероятно, произошло в День всех влюбленных 14 февраля instagram/Петр Гара

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На северо-востоке Москвы найден убитым 35-летний шансонье Петр Петренко, известный под псевдонимом Петр Гара. Тело мужчины было с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главка СК России по Москве Юлия Иванова, передают РИА Новости.

“Девятнадцатого февраля 2018 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Северный бульвар в городе Москва, обнаружено тело мужчины 1984 года рождения. При визуальном осмотре обнаружены признаки насильственной смерти в виде пяти ножевых ранений“, — сказала она.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство). Следователи устанавливают обстоятельства преступления и проводят действия, направленные на задержание причастного.

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По данным СМИ, убитый — шансонье Петр Гара. Музыканта последний раз видели в гостях 14 февраля, после чего он не выходил на связь несколько суток, сообщает Лента.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Было принято решение вскрывать дверь съемной квартиры. В ванной обнаружили труп мужчины, умершего от трех до семи суток назад.

“Труп музыканта был облит хлоркой, что замедлило процесс разложения и не позволило распространиться трупному запаху“, - уточняет издание со ссылкой на источник.

Предположительно, убийство, произошло в День всех влюбленных 14 февраля. В убийстве певца Петра Гары заподозрили его сожителя-гомосексуалиста.

На месте преступления обнаружены следы борьбы — оторванный карниз, разбитый телевизор и разбитые телефоны. При этом из квартиры пропали ценные вещи, включая компьютеры.

На месте преступления обнаружены следы борьбы instagram/Петр Гара

Труп музыканта был облит хлоркой, что замедлило процесс разложения instagram/Петр Гара

В убийстве певца Петра Гары заподозрили его сожителя Скриншот из видео

Напомним, в конце января в Москве студент зверски убил подругу, потом изнасиловал и описал это все в ВКонтакте.