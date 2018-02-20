Россия впервые в истории осталась без медалей в биатлоне

До ОИ 2018 года советские и российские биатлонисты ни разу не оставались без олимпийских медалей.

Россияне впервые не завоевали ни одной медали на биатлоне EPA/UPG

Россия впервые в истории не завоевала ни одной медали в биатлоне на Олимпийских играх.

20 февраля в Пхенчхане завершилась последняя гонка с участием российских биатлонистов — смешанная эстафета. Призовые места заняли Франция, Норвегия и Италия, украинцы на седьмом месте, россияне - на девятом.

Медуза отмечает, что с тех пор, как соревнования по биатлону впервые появились в программе зимних Олимпийских игр в 1960 году, и до ОИ 2018 года советские и российские биатлонисты ни разу не оставались без олимпийских медалей.

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Это антирекорд России. Лучшие результаты (5 медалей) РФ показывала на Играх 2006 года в Турине, 1994 года в Лиллехаммере и 1992 года в Альбервиле (в 1992-ом россияне выступали в составе объединенной команды бывших стран СССР).

Причина провального выступления россиян в Пхенчхане - антидопинговый скандал, из-за которого от соревнований отстранили ведущих спортсменов, в том числе призера Игр в Сочи биатлониста Антона Шипулина. Тем, кого пустили на Игры, разрешили выступать под нейтральным флагом и в составе команды Олимпийские атлеты из России.

Напомним, украинский фристайлист Александр Абраменко принес Украине первую награду ОИ-2018 в Пхенчхане. Для сборной Украины эта золотая медаль стала третьей в истории зимних Олимпийских игр, а на высшую ступень пьедестала почета поднимались всего шесть спортсменов.

