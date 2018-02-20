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Россия впервые в истории осталась без медалей в биатлоне

Комментариев: 7
До ОИ 2018 года советские и российские биатлонисты ни разу не оставались без олимпийских медалей.
Россияне впервые не завоевали ни одной медали на биатлоне
Россияне впервые не завоевали ни одной медали на биатлоне
EPA/UPG

Россия впервые в истории не завоевала ни одной медали в биатлоне на Олимпийских играх.

20 февраля в Пхенчхане завершилась последняя гонка с участием российских биатлонистов — смешанная эстафета. Призовые места заняли Франция, Норвегия и Италия, украинцы на седьмом месте, россияне - на девятом.

Медуза отмечает, что с тех пор, как соревнования по биатлону впервые появились в программе зимних Олимпийских игр в 1960 году, и до ОИ 2018 года советские и российские биатлонисты ни разу не оставались без олимпийских медалей.

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Это антирекорд России. Лучшие результаты (5 медалей) РФ показывала на Играх 2006 года в Турине, 1994 года в Лиллехаммере и 1992 года в Альбервиле (в 1992-ом россияне выступали в составе объединенной команды бывших стран СССР).

Причина провального выступления россиян в Пхенчхане - антидопинговый скандал, из-за которого от соревнований отстранили ведущих спортсменов, в том числе призера Игр в Сочи биатлониста Антона Шипулина. Тем, кого пустили на Игры, разрешили выступать под нейтральным флагом и в составе команды Олимпийские атлеты из России.

Напомним, украинский фристайлист Александр Абраменко принес Украине первую награду ОИ-2018 в Пхенчхане. Для сборной Украины эта золотая медаль стала третьей в истории зимних Олимпийских игр, а на высшую ступень пьедестала почета поднимались всего шесть спортсменов.
 

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Теги: Олимпиада, биатлон, Россия, допинг, Пхенчхан
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Комментариев (7)
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ugo-vostok61    20.02.2018, 19:44
Оценка:  +1
ugo-vostok61
А на что они могли рассчитывать, раз самых сильных в Корею не пустили?
weightless    20.02.2018, 20:11
Оценка:  0
weightless
Самые сильные - последователи культа Мельдония)
Вон, Алые Зорян и Шкиряк расскажут Вам, что это такое
Алый_Парус    20.02.2018, 18:22
Оценка:  +1
Алый_Парус
Давно к этому шло. Так им и надо!
Хюндай    20.02.2018, 18:22
Оценка:  -7
Хюндай
Все снайпера на работе.
WTF2wtf    20.02.2018, 20:17
Оценка:  +1
WTF2wtf
Вы хотите сказать, что российские биатлонисты убивают украинских солдат на территории Украины?
дикий_Ким    20.02.2018, 18:22
Оценка:  +4
дикий_Ким
без наркоты лыжи не едут.
всё ватное величие развенчалось одним скандалом.
pigmaleontys    20.02.2018, 18:22
Оценка:  +4
pigmaleontys
Мільій чо, да мільій чо, мєльдоній чєрєз плєчо ...
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