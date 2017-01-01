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Чехия строит спутниковый центр для военной разведки и НАТО

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Центр будет финансироваться из бюджета Минобороны страны. Система позволит оперативно собирать всю необходимую информацию также и для спасателей при ликвидации последствий наводнений и пожаров.
Флаг Чехии
Флаг Чехии
УНН

В Чехии создают спутниковый центр для национальной военной разведки и НАТО. Как сообщает Ceske Noviny, дата старта проекта - 1 июля 2018 года.

Центр, который будет финансироваться из бюджета Минобороны страны, займется сбором и обработкой изображений со спутников для вооруженных сил Чехии и НАТО.

Система позволит оперативно собирать всю необходимую информацию также и для спасателей при ликвидации последствий наводнений и пожаров.

"Создавая чешский спутниковый центр, мы действительно выполняем одно из наших обязательств перед НАТО", - сказал директор военной разведки Ян Бероун.

В рамках НАТО центр должен начать выполнять задачи к концу 2019 года. Планируется, что будут подбирать специалистов и проводить соответствующие тесты.

Отметим, ранее сообщалось, что Германия в три раза увеличит число военнослужащих, которые в этом году будут участвовать в учениях НАТО по сдерживанию России. 

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Теги: НАТО, спутник, спутники, спутник связи, Чехия, строительство, военные, разведка
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Источник: korrespondent.net

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