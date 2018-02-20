Венгрия призвала саботировать санкции ЕС против Польши

В Венгрии приняли резолюцию О поддержке Польши "от давления со стороны Брюсселя". Законодатели призвали не поддерживать предложений, которые бы ограничили основные права Польши, возникающих из ее членства в ЕС.

Парламент Венгрии принял резолюцию О поддержке Польши "от давления со стороны Брюсселя". Об этом во вторник, 20 февраля, пишет Радио Польша.

Так, законодатели призвали правительство Венгрии не поддерживать предложений, которые бы ограничили основные права Польши, возникающих из ее членства в ЕС.

Инициативу подал в парламент председатель парламентской Комиссии иностранных дел Шольт Немет.

В то же время венгерские парламентарии уже призвали венгерских депутатов Европейского парламента, чтобы они не поддерживали предложения применить к Польше седьмую статью Договора ЕС.

"Мы призываем правительство Венгрии, чтобы поддержать Польшу, не позволило умалять гарантированных в Трактате ЕС прав Польши, и не поддерживало предложения, которые бы ограничивали воплощение основных прав Польши, возникающих из ее членства в ЕС", - цитирует издание текст резолюции.

Напомним, 20 декабря 2017 года Европейская комиссия начала процедуру санкций против Польши из-за введения скандальной судебной реформы.

Как сообщал Корреспондент.net, в конце июля Еврокомиссия официально начала штрафную процедуру в отношении Польши. Это произошло после того, как один из законов о реформе польской судебной системы был опубликован и вступил в силу.

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