В Индонезии объявлен высший уровень опасности из-за вулкана

Высота столба пепла составила около 7 км. Извержение произошло ночью, яркий свет от него осветил все близлежащие населенные пункты.

На индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Синабург, в результате чего власти объявили наивысший уровень опасности. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщает The Guardian.

Высота столба пепла составила около 7 км. Извержение произошло ночью, и яркий свет от него осветил все близлежащие населенные пункты.

Местные власти также закрыли аэропорт Кутакане в провинции Ачех.

Вокруг кратера организована зона отчуждения в радиусе семи километров.

Напомним, ранее сообщалось, что на острове Суматра активизировался вулкан, выбросив столб дыма и пепла на высоту в пять километров.

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