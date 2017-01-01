В Индонезии объявлен высший уровень опасности из-за вулкана
Высота столба пепла составила около 7 км. Извержение произошло ночью, яркий свет от него осветил все близлежащие населенные пункты.
На индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Синабург, в результате чего власти объявили наивысший уровень опасности. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщает The Guardian.
Высота столба пепла составила около 7 км. Извержение произошло ночью, и яркий свет от него осветил все близлежащие населенные пункты.
Местные власти также закрыли аэропорт Кутакане в провинции Ачех.
Вокруг кратера организована зона отчуждения в радиусе семи километров.
Напомним, ранее сообщалось, что на острове Суматра активизировался вулкан, выбросив столб дыма и пепла на высоту в пять километров.
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