В Госдепе не подтвердили отправку Javelin в Украину

В Государственном департаменте США заявили, что не имеют данных о поставках Javelin в Украину. А если б и имели, то вряд ли бы обнародовали.

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Госдепартамент США не имеет информации о поставке противотанковых ракетных комплексов Javelin в Украину. Об этом во время брифинга во вторник, 20 февраля, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, сообщает 112 Украина.

О поставках Javelin она сказала, отвечая на вопрос журналиста.

“Еще одним пунктом в списке жестких действий администрации против российского правительства, вероятно, может быть решение отправить Javelin в Украину. Это уже произошло? С точки зрения сроков, они уже в Украине?“ - спросил он.

Нойерт ответила что не имеет такой информации.

“Мне нужно проверить, я не уверена. Даже если их поставили, я не уверена, что мы смогли бы это подтвердить“, – отметила она.

Напомним, генерал США заявил, что в Украине есть мощная оборонная индустрия, которая способна сама производить качественные противотанковые комплексы.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина получит партию противотанковых ракетных комплексов Javelin вовремя, уже в этом году.