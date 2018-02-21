Египет на четыре дня откроет границу с сектором Газа

Египет на четыре дня откроет пропускной пункт на границе с сектором Газа. Пропускной пункт будет также открыт 26 февраля в одном направлении - из Египта в Газу.

Власти Египта в среду, 21 февраля, на четыре дня открывают пропускной пункт в городе Рафах на границе с сектором Газа. Об этом сообщает палестинское посольство в Каире.

Кроме того сообщается, что пропускной пункт будет также открыт 26 февраля в одном направлении - из Египта в Газу.

Египетские власти эту информацию пока не подтвердили.

Ранее Израиль на фоне обострения ситуации с Палестиной закрыл границу с сектором Газа.

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