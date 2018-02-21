В РФ прокомментировали положительный допинг-тест российского олимпийца
В России подтвердили, что керлингист Александр Крушельницкий, который на Олимпиаде-2018 получил бронзовую медаль, употреблял запрещенный мельдоний. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщает Голос Америки.
В Олимпийском комитете России заявили, что подтверждают положительный результат допинг-пробы Крушельницкого.
После второй допинг-пробы российская делегация выразила "искренние сожаления" по поводу инцидента, однако уточнила, что, по результатам теста, Крушельницкий принял мельдоний лишь один раз, что "бессмысленно" с точки зрения улучшения спортивных результатов.
Крушельницкий и его супруга получили в Пхенчхане бронзовую медаль в соревнованиях по керлингу в смешанных парах.
Препарат мельдоний разработан для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Некоторые считают, что он может использоваться для повышения выносливости спортсменов. В 2016 году он был внесен в список допинг-препаратов.
Тем временем сам Крушельницкий ранее заявлял, что допинг ему мог подмешать один из партнеров по сборной России, который не сумел пройти на Олимпийские игры-2018.
Напомним, пойманный на допинге спортсмен из России покинул Олимпиаду.
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Просто не успели проколоть его больше-вот вам только бронза и получилась, а не то, что на прошлой олимпиаде