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В РФ прокомментировали положительный допинг-тест российского олимпийца

Комментариев: 2
Олимпийский комитет РФ выразил "искренние сожаления" по поводу употребления олимпийцем из РФ допинга, но указал при этом на некоторые несоответствия.
Александр Крушельницкий
Александр Крушельницкий
eurosport.ru

В России подтвердили, что керлингист Александр Крушельницкий, который на Олимпиаде-2018 получил бронзовую медаль, употреблял запрещенный мельдоний. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщает Голос Америки.

В Олимпийском комитете России заявили, что подтверждают положительный результат допинг-пробы Крушельницкого.

После второй допинг-пробы российская делегация выразила "искренние сожаления" по поводу инцидента, однако уточнила, что, по результатам теста, Крушельницкий принял мельдоний лишь один раз, что "бессмысленно" с точки зрения улучшения спортивных результатов.

Крушельницкий и его супруга получили в Пхенчхане бронзовую медаль в соревнованиях по керлингу в смешанных парах.

Препарат мельдоний разработан для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Некоторые считают, что он может использоваться для повышения выносливости спортсменов. В 2016 году он был внесен в список допинг-препаратов.

Тем временем сам Крушельницкий ранее заявлял, что допинг ему мог подмешать один из партнеров по сборной России, который не сумел пройти на Олимпийские игры-2018.

Напомним, пойманный на допинге спортсмен из России покинул Олимпиаду.

 

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Теги: Россия, Олимпиада, Спорт, скандал, допинг
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Gagarinn    21.02.2018, 10:21
Оценка:  0
Gagarinn
Ватаны точно знают, что одной дозы для результата мало.
Просто не успели проколоть его больше-вот вам только бронза и получилась, а не то, что на прошлой олимпиаде
Peyot    21.02.2018, 10:17
Оценка:  +1
Peyot
Один раз - не наркоман))))
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