Интерпол отказался искать виновника допинг-скандала с РФ – СМИ

Информатора WADA Григория Родченкова Интерпол не будет объявлять в розыск. В ведомстве считают, что его уголовное преследование носит политический характер.

Интерпол не будет объявлять в международный розыск информатора WADA Григория Родченкова, поскольку в его деле присутствует политическая подоплека. Об этом сообщил сегодня, 21 февраля, источник, знакомый с ситуацией, пишет Интерфакс.

"Рассмотрев запрос российской стороны, генеральный секретариат Интерпола принял решение не вносить досье Родченкова в свою базу данных, посчитав, что его уголовное преследование носит политический характер", - сказал собеседник агентства.

Родченков стал информатором WADA, которое расследует применение допинга в российском спорте. Предполагается, что в допинговых схемах участвовало российское государство на уровне профильного министерства и спецслужб. В результате сборная России была отстранена от Игр-2018 в Пхенчхане, а российским спортсменам разрешили выступать лишь под нейтральным флагом.

Напомним, в Сети появились записи информатора WADA об обсуждении подмен допинг-проб перед Олимпиадой в Сочи.

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