Турция будет разрабатывать беспилотные танки

Президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал создание беспилотных танков. Новая разработка поможет минимизировать риски для солдат в бою.

В Турции планируют начать разрабатывать беспилотные танки. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на конференции по пятилетнему плану развития страны, сообщает The Associated Press.

По словам Эрдогана, в Турции будут разрабатываться беспилотные танки, чтобы минимизировать риски для солдат в бою.

"Мы должны иметь возможность выпускать беспилотные танки, и мы это сделаем... Мы становимся страной, которая перенимает эту технологию", - заявил Эрдоган.

Президент также отметил, что отказ США предоставить Турции беспилотные летательные аппараты в прошлом заставил страну развиваться и производить свои собственные беспилотники.

Напомним, в сети появилось видео, на котором демонстрируются возможности современного украинского танка "Оплот".

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