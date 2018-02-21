Убытки мировой экономики от хакеров достигли $600 млрд
В 2017 году убытки мировой экономики от киберпреступлений составили около 600 млрд долларов. Об этом говорится в отчете компании McAfee, занимающейся кибербезопасностью, и Центра стратегических и международных исследований (CSIS), пишет Прайм.
"Киберпреступность стоит экономике около 600 миллиардов долларов, или 0,8% от глобального ВВП, что больше по сравнению с данными отчета за 2014 год, когда мировые убытки оценивались в 445 миллиардов долларов", - говорится в исследовании
Банки остаются приоритетной целью киберпреступников, отмечается в релизе.
По словам старшего вице-президента CSIS Джеймса Льюиса, число центров киберпреступности в мире растет, включая Бразилию, Индию и Вьетнам.
В докладе рассматривалась киберпреступность в странах Северной Америки, Европы и Центральной Азии, Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Южной Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна, Африки к югу от Сахары, Ближнего Востока и Северной Африки.
Отмечается, что в исследовании не предпринимались попытки измерить все вредоносные действия в интернете, вместо этого акцент был сделан на случаи, когда преступники получали незаконный доступ к компьютеру или сети жертвы.
Напомним, хакеры взломали одну из крупнейших криптовалютных бирж Японии Coincheck и похитили более 500 млн токенов NEM, что составляет около 400 млн долларов.