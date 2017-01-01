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National Geographic снял фильм о катастрофе MH17

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Телеканал National Geographic представит публике документальный фильм о крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе в начале следующего месяца.
Снят фильм о катастрофе MH17
Снят фильм о катастрофе MH17
Getty Images

Известный телеканал National Geographic в начале следующего месяца представит публике документальный фильм о крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе. Об этом в среду, 21 февраля, сообщает De Telegraaf.

По данным СМИ, впервые съемочная группа программы Air Crash Investigation имела возможность эксклюзивно пообщаться с сотрудниками Совета безопасности Нидерландов, которые расследуют это дело.

В реконструкции событий, в частности, будет идти речь о вызовах, с которыми следователи столкнулись во время проведения следственных действий в районе катастрофы. Однако программа не даст ответ на главный вопрос, кто виновен.

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Теги: фильм, Нидерланды, National Geographic, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком, Боинг-777, Боинг 777, Крушение Боинга 777
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Источник: korrespondent.net

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