National Geographic снял фильм о катастрофе MH17

Телеканал National Geographic представит публике документальный фильм о крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе в начале следующего месяца.

Известный телеканал National Geographic в начале следующего месяца представит публике документальный фильм о крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе. Об этом в среду, 21 февраля, сообщает De Telegraaf.

По данным СМИ, впервые съемочная группа программы Air Crash Investigation имела возможность эксклюзивно пообщаться с сотрудниками Совета безопасности Нидерландов, которые расследуют это дело.

В реконструкции событий, в частности, будет идти речь о вызовах, с которыми следователи столкнулись во время проведения следственных действий в районе катастрофы. Однако программа не даст ответ на главный вопрос, кто виновен.

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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