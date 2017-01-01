Взрыв под посольством США в Черногории: погиб мужчина

Госдеп США подтвердил взрывы у американского посольства, отметив, что дипломаты "тесно работают с полицией для идентификации нападавшего".

Неизвестный бросил взрывное устройство на территорию дипломатического комплекса посольства США в Черногории и подорвал себя рядом с этим учреждением. Об этом сообщает правительство Черногории в Twitter.

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“Перед зданием посольства США в Подгорице (Черногория) неизвестный подорвал себя. Перед этим он бросил на (территорию посольского комплекса – ред.) взрывное устройство, скорее всего – ручную гранату“, – говорится в сообщении.

Госдеп США подтвердил взрывы у американского посольства, отметив, что дипломаты “тесно работают с полицией для идентификации нападавшего“.

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В свою очередь, местные СМИ сообщили, что в инциденте участвовали два человека, которые привели взрывные устройства в действие. Отмечалось, что один из них погиб при взрыве.

Ранее в Афинах было атаковано посольство Украины. Неизвестные применили коктейли Молотова. Позже отвественность за нападение взяли анархисты из неизвестной ранее анархистской организации Бригада Алексей Мозговой.