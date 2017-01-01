В Мексике крупнейшая подводная пещера оказалась кладбищем майя
Специалисты Национального института антропологии и истории Мексики нашли 198 древних артефактов и останков живых существ внутри пещеры Сак-Актун. Об этом сообщает Science Alert.
По словам ученых, Сак-Актун - это одна из самых крупных в мире подводных пещер.
“Ее подземные полости использовались майя для жертвоприношений, поскольку считались вратами в загробный мир“, - отмечается в сообщении.
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“Торговцы следовали установленным маршрутам и использовали эти места в качестве ритуальных пунктов паломничества, они делали остановки на алтарях и священных местах , где оставили свой след“, - отметил глава исследовательской группы подводный археолог Гильермо де Анда.
Он допустил, что люди могли фактически не жить в подводной пещере, но решались спускаться туда во время сильной засухи для поиска воды.
Рассматривается также версия, что пещера служила для древних майя кладбищем и местом священного культа. Среди находок ученые выделяют статуэтку бога торговли.
Ныряльщики обнаружили человеческие останки - скелеты. В частности, были найдены кости людей и животных, возраст которых достигал не менее девяти тысяч лет.
На дне находились и окаменелости существ, которые жили во времена последней ледниковой эпохи, в том числе гигантских ленивцев, медведей и гомфотерии.
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Ученые также предполагают, что пещера могла стать ловушкой для тех, кто в нее по неосторожности упал.
Были найдены некоторые части керамической посуды, настенные гравюры, предметы религиозного поклонения. 140 из почти 200 предметов принадлежали культуре майя.
Общая длина Сак-Актун - 347 километров, что делает ее второй в мире по величине подземной пещерой. Ученые заявили, что им удалось открыть “самый важный подводный археологический объект“.
Напомним, 2 февраля археологи обнаружили в джунглях Гватемалы десятки тысяч построек майя. Ранее в декабре в Крыму под Бахчисараем археологическая экспедиция обнаружила в зоне строительства трассы массовое захоронение людей без голов, предположительно датируемое X-XII веками.