В водах Китая столкнулись два судна, одно из них затонуло
В среду, 21 февраля в Китае произошло столкновение двух суден – пассажирского и грузового. В результате столкновения грузовое судно затонуло, а два человека пропали без вести, сообщает Синьхуа.
Отмечается, что авария произошла у берегов провинции Гуандун около 19:00 по киевскому времени.
На пассажирском судне находилось около тысячи человек. Грузовое судно, перевозившее стальные листы, столкнулось с пассажирским судном, на котором помимо 970 пассажиров было также 140 автомобилей.
В результате столкновения пять человек с грузового судна упали в воду, троих удалось спасти, двое числятся пропавшими без вести. Пассажирское судно было отбуксировано в порт, никто на его борту не пострадал. Грузовое судно затонуло.
Поисково-спасательная операция продолжается, полиция открыла расследование для выяснения причины столкновения.
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