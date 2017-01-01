В водах Китая столкнулись два судна, одно из них затонуло

Пассажирское судно с тысячей людей на борту в среду столкнулось с грузовым судном. Троих людей с грузового судна спасли, еще двое пропали без вести.

В среду, 21 февраля в Китае произошло столкновение двух суден – пассажирского и грузового. В результате столкновения грузовое судно затонуло, а два человека пропали без вести, сообщает Синьхуа.

Отмечается, что авария произошла у берегов провинции Гуандун около 19:00 по киевскому времени.

На пассажирском судне находилось около тысячи человек. Грузовое судно, перевозившее стальные листы, столкнулось с пассажирским судном, на котором помимо 970 пассажиров было также 140 автомобилей.

В результате столкновения пять человек с грузового судна упали в воду, троих удалось спасти, двое числятся пропавшими без вести. Пассажирское судно было отбуксировано в порт, никто на его борту не пострадал. Грузовое судно затонуло.

Поисково-спасательная операция продолжается, полиция открыла расследование для выяснения причины столкновения.

Как сообщалось, турецкий катер береговой охраны протаранил греческое судно.

Ранее возле Южной Кореи столкнулись танкер и судно, 13 людей погибли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet