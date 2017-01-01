Питерцы с синими и желтыми цветами провели акцию к годовщине Майдана
В российском Санкт-Петербурге вечером 21 февраля 10 граждан РФ вышли к зданию генерального консульства Украины на акцию к четвертой годовщине Революции Достоинства на Майдане в Украине и в память о погибших Героях Небесной сотни.
Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам организатора акции, представителя петербургского демократического движения Солидарность Ольги Смирновой, активисты передали генконсулу Украины синие и желтые цветы и открытку.
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“В своем послании, как сообщила Смирнова, активисты написали, что граждане России, которые разделяют либеральные и демократические ценности, осуждают политическое руководство России и президента Владимира Путина за агрессию в отношении Украины“, - сообщает издание.
Полицейские снимали все на видео, но не помешали активистам в проведении мероприятия.
Напомним, в октябре 2017 в Крыму были массовые задержания участников одиночных пикетов.