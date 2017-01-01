Госдеп: США инвестировали в успех Украины $2 млрд
За последние годы США инвестировали в успех Украины более 2 млрд долларов. Об этом во время выступления в академии Министерства иностранных дел Украины заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан, сообщает пресс-служба посольства США в Украине.
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“Свободная и экономически успешная Украина является одним из самых больших опасений Кремля – и это самая большая надежда украинского народа. США инвестировали в успех Украины, предоставив помощь более чем на 2 млрд долларов для достижения этой цели“, – сказал Салливан.
Он пообещал, что США и дальше “будут с Украиной до тех пор, пока не прекратится российская агрессия“.
“Мы и в дальнейшем будем применять ряд мер, которые имеем в нашем распоряжении, в том числе дипломатию, санкции и помощь в сфере безопасности“, – отметил политик.
По его словам, США поддерживают Украину в связи с тем, что она обладает большим неиспользованным потенциалом. Салливан подчеркнул, что борьба с коррупцией в Украине не менее важна, чем отражение российской агрессии.
“Эти две борьбы – две стороны одной и той же монеты. Приоритет обеих является вопросом национальной безопасности. Для Украины крайне важно стремиться к глубокой, всеобъемлющей и своевременной реформе“, – добавил американский дипломат.
Напомним, в проекте федерального бюджета США на 2019 год предусмотрено 200 миллионов долларов Украине на укрепление безопасности и обороны.