Госдеп: США инвестировали в успех Украины $2 млрд

Успешная Украина – один из самых больших страхов Кремля. США будут с Украиной до тех пор, пока не прекратится агрессия России, пообещал заместитель госсекретаря Джон Салливан.

За последние годы США инвестировали в успех Украины более 2 млрд долларов. Об этом во время выступления в академии Министерства иностранных дел Украины заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан, сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

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“Свободная и экономически успешная Украина является одним из самых больших опасений Кремля – и это самая большая надежда украинского народа. США инвестировали в успех Украины, предоставив помощь более чем на 2 млрд долларов для достижения этой цели“, – сказал Салливан.

Он пообещал, что США и дальше “будут с Украиной до тех пор, пока не прекратится российская агрессия“.

“Мы и в дальнейшем будем применять ряд мер, которые имеем в нашем распоряжении, в том числе дипломатию, санкции и помощь в сфере безопасности“, – отметил политик.

По его словам, США поддерживают Украину в связи с тем, что она обладает большим неиспользованным потенциалом. Салливан подчеркнул, что борьба с коррупцией в Украине не менее важна, чем отражение российской агрессии.

“Эти две борьбы – две стороны одной и той же монеты. Приоритет обеих является вопросом национальной безопасности. Для Украины крайне важно стремиться к глубокой, всеобъемлющей и своевременной реформе“, – добавил американский дипломат.

Напомним, в проекте федерального бюджета США на 2019 год предусмотрено 200 миллионов долларов Украине на укрепление безопасности и обороны.