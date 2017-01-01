Россия выплатила МОК $15 млн штрафа за допинг

Такой штраф был наложен МОК на Олимпийский комитет России в декабре 2017 года вследствие допингового скандала на прошлой Олимпиаде.

Олимпийский комитет России перечислил МОК 15 млн долларов штрафа за допинг. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщает российский комитет на своем сайте.

Соответствующий штраф был одним из условий возвращения Олимпийского комитета России в МОК.

"На сегодняшний день эта сумма со стороны ОКР выплачена в полном объеме", - отмечается в сообщении.

15 млн, выплаченные Олимпийский комитетом России Международному олимпийскому комитету, пойдут на учреждение международного агентства допинг-тестирования.

"Таким образом, все финансовые требования, которые предъявлялись Олимпийскому комитету России для снятия временного отстранения, на данный момент выполнены", - сказано в релизе.

Напомним, сразу 300 российских спортсменов подозревали в употреблении допинга.

Как сообщалось, пойманного на допинге в Пхенчхане россиянина лишили медали.

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