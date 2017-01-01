Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россия выплатила МОК $15 млн штрафа за допинг

Комментариев: 0
Такой штраф был наложен МОК на Олимпийский комитет России в декабре 2017 года вследствие допингового скандала на прошлой Олимпиаде.
Олимпийский комитет России заявил, что выполнил требования МОК
Олимпийский комитет России заявил, что выполнил требования МОК
Getty Images

Олимпийский комитет России перечислил МОК 15 млн долларов штрафа за допинг. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщает российский комитет на своем сайте.

Соответствующий штраф был одним из условий возвращения Олимпийского комитета России в МОК.

"На сегодняшний день эта сумма со стороны ОКР выплачена в полном объеме", - отмечается в сообщении.

15 млн, выплаченные Олимпийский комитетом России Международному олимпийскому комитету, пойдут на учреждение международного агентства допинг-тестирования.

"Таким образом, все финансовые требования, которые предъявлялись Олимпийскому комитету России для снятия временного отстранения, на данный момент выполнены", - сказано в релизе.

Напомним, сразу 300 российских спортсменов подозревали в употреблении допинга.

Как сообщалось, пойманного на допинге в Пхенчхане россиянина лишили медали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, штраф, допинг, допинговый скандал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь