Россия выплатила МОК $15 млн штрафа за допинг
Олимпийский комитет России перечислил МОК 15 млн долларов штрафа за допинг. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщает российский комитет на своем сайте.
Соответствующий штраф был одним из условий возвращения Олимпийского комитета России в МОК.
"На сегодняшний день эта сумма со стороны ОКР выплачена в полном объеме", - отмечается в сообщении.
15 млн, выплаченные Олимпийский комитетом России Международному олимпийскому комитету, пойдут на учреждение международного агентства допинг-тестирования.
"Таким образом, все финансовые требования, которые предъявлялись Олимпийскому комитету России для снятия временного отстранения, на данный момент выполнены", - сказано в релизе.
Напомним, сразу 300 российских спортсменов подозревали в употреблении допинга.
Как сообщалось, пойманного на допинге в Пхенчхане россиянина лишили медали.
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