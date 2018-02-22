Штаб Путина обвинили в сборе подписей за счет госбюджета

Правозащитники узнали, что Всероссийское общественное движение Волонтеры победы, которое отвечает за сбор подписей, получает гранты и другую финансовую поддержку за счет госбюджета.

Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина финансировался за счет государственного бюджета, а не избирательного фонда кандидата. Об этом говорится в докладе Дымовая завеса: Как псевдообщественники симулируют гражданское участие в выборах экспертов Движения за честные выборы Голос, опубликованном в четверг, 22 февраля.

Отмечается, что эксперты проанализировали работу Всероссийского общественного движения Волонтеры победы, отвечавшего за сбор подписей. В качестве доказательства нарушения законодательства РФ правозащитники назвали то, что это движение получает гранты и другую финансовую поддержку, а также располагается в помещениях, принадлежащих государству.

"Указанные общественные организации и движения, как оказалось, получают весомую государственную поддержку - как в виде прямого финансирования, так и через предоставление государственной и муниципальной собственности, информационную поддержку, выплату зарплат их региональным координаторам, работающим в бюджетных учреждениях и органах власти и местного самоуправления", - говорится в докладе.

По мнению его авторов, таким образом нарушаются законы Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и О выборах президента Российской Федерации, которые запрещают "бесплатное или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам выполнение работ и оказание услуг юридическими лицами, их филиалами, представительствами и иными подразделениями, прямо или косвенно связанных с выборами и направленных на достижение определенного результата на выборах".

Также правозащитники заметили, что цена за сбор одного голоса в поддержку Путина слишком низкая. За президента РФ собрали 1,6 млн подписей и потратили на это 5 млн рублей, по мнению авторов доклада, сборщикам должны были заплатить больше.

Напомним, ранее российская Центральная избирательная комиссия зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты страны.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта, в годовщину аннексии Крыма.

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