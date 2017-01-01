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Принцу Гарри и Меган Маркл прислали конверт с белым порошком

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По данным экспертов, порошок, найденный внутри конверта, оказался безвредным. Незадолго до получения этого письма пакет с белым порошком вызвал панику в Вестминстерском дворце.
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл

Полиция Лондона проводит расследование по факту отправки письма с белым порошком, который был адресован внуку королевы Елизаветы II, принцу Гарри.

"Скотленд-Ярд начал расследование после того, как письмо с белым порошком, адресованное принцу Гарри и актрисе Меган Маркл, вызвал панику из-за возможное наличие в нем спор сибирской язвы", - сообщает The Guardian.

По результатам проверки, вещество в конверте оказались безвредной.

Незадолго до получения этого письма пакет с белым порошком вызвал панику в Вестминстерском дворце. Полиция пытается установить, не одно и то же лицо (или лица) ответственное за отправку письма и посылки.

Ранее Ванесса Трамп, жена старшего сына президента США, открыла конверт с неизвестным белым порошком, который был адресован ее мужу. После этого ее госпитализировали.

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Теги: Британия, королевская семья Британии, почта, письмо, Великобритания, принц Гарри, конверты, посылка, Меган Маркл
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Источник: korrespondent.net

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