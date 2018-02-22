В Брюсселе полиция провела спецоперацию

Спецоперация началась после того, как строитель из Польши зашел в шоковом состоянии в магазин и сказал, что видел убийство. В итоге, полиция по указанному адресу ничего не нашла.

Полиция проводит в брюссельской коммуне Форе масштабную спецоперацию из-за сообщения о находящихся в одном из зданий вооруженных людях. Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, предположительно преступник может быть не один. Жителям соседних домов правоохранители не рекомендуют выходить на улицу.

Как стало известно, что спецоперацию развернули из-за сообщения о вероятном убийстве. Однако, ни жертвы, ни злоумышленника пока не обнаружено.

Операция началась после того, как строитель польской национальности пришел в шоковом состоянии в магазин и сказал, что видел убийство. Мужчина был настолько напуган, что работники магазина сразу вызвали правоохранителей. Вызванная полиция по указанному адресу ничего не нашла, но на всякий случай решили проверить возможные соседние адреса.

Был остановлен общественный транспорт, людей просили не выходить из помещений.

Позже, представители брюссельской полиции сообщили о снятии периметра безопасности в столичной коммуне Форе, куда были стянуты правоохранительные силы и чрезвычайные службы в связи с подозрением на угрозу от якобы вооруженных людей в одном из зданий, передает Интерфакс.

По его словам, причиной переполоха стал "конфликт частного характера".

Напомним, в Закарпатской области 16 ноября 2017 года прошла масштабная спецоперация, в ходе которой было проведено свыше ста обысков у возможных фигурантов незаконного захвата земель пограничной полосы.

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