Пьяный 70-летний немец порезал трех мигрантов

В результате нападения 17-летний афганский подросток получил тяжелые ранения, 25-летний выходец из Ирака и 19-летний сириец получили ранения средней тяжести.

В Германии 70-летнего мужчину обвинили в попытке убийства через несколько дней после нападения с ножом на трех искателей убежища. Как сообщает The Local, нападение произошло возле церкви в городе Хайльбронн на западе Германии 17 февраля.

В результате нападения 17-летний афганский подросток получил тяжелые ранения, 25-летний выходец из Ирака и 19-летний сириец получили ранения средней тяжести.

Подозреваемый, имеющий двойное немецко-российское гражданство, был пьян во время нападения. Его задержали прохожие до прибытия полиции.

Сначала ему предъявили обвинение в совершении нападения и освободили на время расследования, но в среду прокуроры добавила к обвинению "политически мотивированную" попытку убийства и выдали официальный ордер на арест.

Подозреваемый сказал полиции, что он был возмущен политикой предоставления убежища в Германии, которая за последние годы приняла более миллиона беженцев и мигрантов.

Ранее сегодня в центре Пекина в Китае мужчина напал с ножом на посетителей торгового центра Joy City в районе Сидань. В результате полученных ранений одна женщина скончалась, еще 12 человек госпитализировали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet