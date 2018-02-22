В Аргентине полицейский наладил поставки кокаина в Россию

Сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк подозревается в причастности к организации поставок в Россию кокаина.

В аэропорту Эсейса близ Буэнос-Айреса 21 февраля был задержан сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк. Он подозревается в причастности к организации поставок в Россию кокаина, передает Clarin.

Расследование началось после того, как в декабре 2016 года российский посол в Аргентине Виктор Коронелли сообщил Министерству безопасности о том, что в школе при посольстве обнаружены 12 подозрительных чемоданов, оформленных как дипломатический груз. Силовики изъяли чемоданы и нашли в них в общей сложности 389 килограммов кокаина. Предполагается, что в случае реализации наркотика во время чемпионата мира по футболу 2018 года продавцы могли выручить в несколько раз больше обычного, но El Ancasti уточняет, что поставка не была связана с этим мероприятием.

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Информация о находке была засекречена до выяснения того, кто и каким путем собирался переправить груз в Россию. Была проведена контролируемая поставка: наркотик заменили мукой и отправили в РФ официальным дипломатическим рейсом. В результате операции в России были задержаны четверо подозреваемых, сведения о них не разглашаются.

Пятым задержанным стал Близнюк, сын русских эмигрантов, служащий в аргентинской полиции. Его задержали по прибытии из Рима. Clarin отмечает, что благодаря знанию русского языка Близнюк контактировал с МВД России по линии международного сотрудничества, учился и работал в Москве и Санкт-Петербурге. В его квартире, как пишет Cronica, нашли доллары, евро, золотые драгоценности и бриллианты.

Задержан Иван Близнюк из семьи эмигрантов clarin.com

Источник в МИД России сообщил Ленте.ру, что речь идет о взаимодействии российских и аргентинских спецслужб по пресечению наркотрафика. “Детали операции не разглашались в интересах совместных оперативных мероприятий. Как только станет возможным поделиться подробностями, это будет сделано“, — сказал собеседник редакции. Он добавил, что аргентинская пресса не совсем точно излагает детали дела.

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Напомним, минувшим летом в аэропорту Киева задержали контрабандиста с килограммом кокаина в желудке.