Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США умер князь Голицын

Комментариев: 1
Владимир Голицын родился в Белграде. В середине 1950 годов он переехал в Нью-Йорк, где он работал в банковской сфере.
Владимир Голицын
Владимир Голицын
Комсомольская правда

В США на 77-м году жизни умер князь Владимир Голицын. Об этом сообщается на странице Русского дворянского собрания в Америке, президентом которого был князь, в Facebook.

Читай также: 400-летие Романовых: кто и почему сел на русский трон?

Отпевание князя Голицына пройдет в пятницу, 23 февраля, в Знаменском синодальном соборе в Нью-Йорке. В тот же день он будет погребен на Ново-Дивеевском кладбище.

Родители Голицына эмигрировали из России после Октябрьской революции 1917 года, сам он родился в 1942 году в Белграде.

В середине 1950 годов его семья перебралась в Нью-Йорк. Владимир Голицын работал в банковской сфере, в России впервые побывал в 1990 году.

Напомним, 14 февраля умер принц-консорт Дании.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, смерть, князь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Нармальна_чотка    23.02.2018, 09:47
Оценка:  +1
Нармальна_чотка
И пока он свою челюсть двигал взад - вперед, Князь и гордость Молдаванки двинул в огород. Жаль поруччика ((
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь