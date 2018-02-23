В США умер князь Голицын

Владимир Голицын родился в Белграде. В середине 1950 годов он переехал в Нью-Йорк, где он работал в банковской сфере.

В США на 77-м году жизни умер князь Владимир Голицын. Об этом сообщается на странице Русского дворянского собрания в Америке, президентом которого был князь, в Facebook.

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Отпевание князя Голицына пройдет в пятницу, 23 февраля, в Знаменском синодальном соборе в Нью-Йорке. В тот же день он будет погребен на Ново-Дивеевском кладбище.

Родители Голицына эмигрировали из России после Октябрьской революции 1917 года, сам он родился в 1942 году в Белграде.

В середине 1950 годов его семья перебралась в Нью-Йорк. Владимир Голицын работал в банковской сфере, в России впервые побывал в 1990 году.

Напомним, 14 февраля умер принц-консорт Дании.