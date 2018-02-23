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Вице-премьер Австралии подал в отставку из-за секс-скандала

Комментариев: 1
Бывшая подчиненная вице-премьера Викки Кэмпион ждет ребенка от Джойса, который 24 года состоит в браке и является отцом нескольких детей.
Барнаби Джойс
Барнаби Джойс

Вице-премьер Австралии Барнаби Джойс подал в отставку после скандала, вызванного сообщениями об интимных отношениях политика со своими сотрудниками, сообщает местный портал News.com.

Ранее стало известно, что бывшая подчиненная вице-премьера Викки Кэмпион ждет ребенка от Джойса, который 24 года состоит в браке и является отцом нескольких детей.

Джойс заявил, что не только уйдет из правительства, но и оставит пост лидера Национальной партии. При этом он намерен сохранить свой парламентский мандат.

"Служебный роман" Джойса вызвал широкий общественный резонанс в Австралии. Премьер-министр страны Малколм Тернбулл внес изменения в документ, регламентирующий поведение министров страны, и запретил им вступать в интимные отношения со своими сотрудниками.

Ранее министр по вопросам спорта и людей с ограниченными физическими возможностями Канады Кент Хехр был отстранен от исполнения своих обязанностей после обнародования в социальных сетях обвинений против него в сексуальных домогательствах.

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Теги: Австралия, секс-скандалы, отставка, вице-премьер-министр, секс-скандал
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
wnt    23.02.2018, 09:45
Оценка:  0
wnt
Нам бы их "проблемы"..
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