Вице-премьер Австралии подал в отставку из-за секс-скандала

Бывшая подчиненная вице-премьера Викки Кэмпион ждет ребенка от Джойса, который 24 года состоит в браке и является отцом нескольких детей.

Вице-премьер Австралии Барнаби Джойс подал в отставку после скандала, вызванного сообщениями об интимных отношениях политика со своими сотрудниками, сообщает местный портал News.com.

Ранее стало известно, что бывшая подчиненная вице-премьера Викки Кэмпион ждет ребенка от Джойса, который 24 года состоит в браке и является отцом нескольких детей.

Джойс заявил, что не только уйдет из правительства, но и оставит пост лидера Национальной партии. При этом он намерен сохранить свой парламентский мандат.

"Служебный роман" Джойса вызвал широкий общественный резонанс в Австралии. Премьер-министр страны Малколм Тернбулл внес изменения в документ, регламентирующий поведение министров страны, и запретил им вступать в интимные отношения со своими сотрудниками.

Ранее министр по вопросам спорта и людей с ограниченными физическими возможностями Канады Кент Хехр был отстранен от исполнения своих обязанностей после обнародования в социальных сетях обвинений против него в сексуальных домогательствах.