Стрельба во Флориде: охранявший школу коп подал в отставку

Поводом для начала расследования стала видеозапись, на которой видно, что вооруженный Петерсен так и не вошел в школу, когда там звучали выстрелы.

Офицер полиции, охранявший школу во Флориде, где в результате стрельбы погибли 17 человек, подал в отставку после того, как в его отношении было начато служебное расследование, сообщает телеканал АВС.

Шериф округа Бровард Скотт Исраэл заявил, что после инцидента в школе его помощник Скот Петерсен был отстранен от работы без сохранения зарплаты на время расследования. Поводом для начала расследования стала видеозапись, на которой видно, что вооруженный Петерсен так и не вошел в школу, когда там звучали выстрелы.

"Он должен был войти в школу, бросить вызов убийце и убить его", - заявил шериф, добавив, что Петерсен не сделал "абсолютно ничего", когда стоял рядом со зданием.

После начала расследования помощник предпочел уйти в отставку.

Недавно во Флориде тысячи людей вышли на акцию протеста с требованием ужесточить контроль над оружием в США.

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