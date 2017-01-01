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Совбез ООН сегодня проголосует по Сирии

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Накануне из-за России голосование по этой резолюции не состоялось. Постпред РФ заявил, что не будет голосовать за проект и предложил внести в него поправки.
Совет безопасности ООН
Совет безопасности ООН

Совет Безопасности ООН в пятницу, 23 февраля, будет голосовать за проект резолюции о 30-дневном перемирии в Сирии, которое позволит поставить гуманитарную помощь и осуществить эвакуацию из Восточной Гуты. Об этом сообщает Reuters.

Поддержит ли текст резолюции Россия, пока не известно. В четверг из-за позиции России голосование по соответствующему проекту не состоялось. Постпред Москвы в Совете Безопасности Василий Небензя дал понять, что не проголосует за проект, внесенный Швецией и Кувейтом, и предложил внести в документ ряд изменений.

Какие российские поправки внесены в текст, пока не известно. Голосование в Нью-Йорке запланировано на 11:00 утра по местному времени.

Чтобы документ одобрили, необходимые 9 голосов "за" и ни одного вето со стороны постоянных членов Совета безопасности ООН России, Китая, США, Великобритании и Франции.

Ранее в Госдепе заявили, что Россия не заинтересована в окончании конфликта в Сирии и не выполняет договоренности, достигнутые с США в этой области.

 

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Теги: Россия, ООН, Сирия, голосование, перемирие
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Источник: korrespondent.net

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