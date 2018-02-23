В Южной Африке мурена напала на польского дайвера

Дайвер исследовал коралловые рифы и заметил, что его преследуют две мурены.

Дайвер никак не провоцировал мурен скриншот из видео

В Южной Африке в бухте Содвана на любопытного польского дайвера напала мурена. Видео инцидента было опубликовано на YouTube-канале Caters TV.

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Молодой парень подплыл к коралловому рифу и обратил внимание та то, что его преследуют две мурены.

На видео, одна из рыб устрашающе открывает пасть и следит за мужчиной. Спустя несколько секунд она кидается на молодого человека и преследует его, однако дайверу удается оторваться.

Мурена напала на дайвера в бухте Содвана 0:00 / 00:41

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Дайвер старался не провоцировать обитательниц глубин. Скорее всего, мурены пытались прогнать непрошенного гостя со своей территории.

По его словам, они напали на него без какой-либо видимой причины.

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