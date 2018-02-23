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В Южной Африке мурена напала на польского дайвера

Комментариев: 5
Дайвер исследовал коралловые рифы и заметил, что его преследуют две мурены.
Дайвер никак не провоцировал мурен
Дайвер никак не провоцировал мурен
скриншот из видео

В Южной Африке в бухте Содвана на любопытного польского дайвера напала мурена. Видео инцидента было опубликовано на YouTube-канале Caters TV.

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Молодой парень подплыл к коралловому рифу и обратил внимание та то, что его преследуют две мурены. 

На видео, одна из рыб устрашающе открывает пасть и следит за мужчиной. Спустя несколько секунд она кидается на молодого человека и преследует его, однако дайверу удается оторваться.

Мурена напала на дайвера в бухте Содвана
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Дайвер старался не провоцировать обитательниц глубин. Скорее всего, мурены пытались прогнать непрошенного гостя со своей территории.

По его словам, они напали на него без какой-либо видимой причины.

Напомним, 20 февраля в Колумбии во время корриды разъяренный бык напал на известного испанского матадора и едва не проткнул его рогами. 

Ранее 13 февраля на автомобильном пункте пропуска Николаевка (Черниговская область) украинские пограничники были вынуждены приостановить пропуск транспортных средств из-за бешеного енота.

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Теги: Южная Африка, бухта Содвана, мурена, дайвер
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Комментариев (5)
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weightless    23.02.2018, 21:51
Оценка:  +1
weightless
Содванская резня
теперь за отрицание преступления мурен
в Польше будут сажать на 5 лет
SANDMAN    23.02.2018, 20:11
Оценка:  +3
SANDMAN
Мурена из УПА
Woodbrother    23.02.2018, 19:29
Оценка:  +5
Woodbrother
Мурене антибандеровский закон явно не понравился.
Коцман_Бобза    23.02.2018, 19:28
Оценка:  +4
Коцман_Бобза
"Дайвер старался не провоцировать обитательниц глубин. "

Судя по видео у мурен было другое мнение. Вот такие они - поляки. Влез в чужой дом и считает что не провоцировал.
chytan    23.02.2018, 19:28
Оценка:  +7
chytan
Мурена-бандерівка !!!
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