Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Стрельба в центре Цюриха: двое погибших

Комментариев: 1
Один человек погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения, от которых позже скончался. Сегодня неизвестные открыли огонь возле одного из банков.
Перестрелка
Перестрелка
Подробности

Возле офиса банка UBS в швейцарском Цюрихе в пятницу, 23 февраля, произошла стрельба. Двое людей погибли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные швейцарской полиции.

Отмечается, что на данный момент ситуация находится под контролем, опасности для людей нет.

Полиция оцепила участок возле банка.

Связан ли инцидент с терроризмом, пока неизвестно.

Ранее в центре Киева произошла стрельба, ранили мужчину.

Ранее в Мексике в результате перестрелки погибли 11 человек.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, Швейцария, убийство, перестрелка, Цюрих
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Бувший_східняк    23.02.2018, 19:28
Оценка:  +1
Бувший_східняк
И даже в самой мирной Швейцарии...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь