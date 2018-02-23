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США вводят крупнейший пакет санкций против КНДР

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Список включает 56 судов, судоходных и торговых компаний, которые, как считают в Вашингтоне, помогают Северной Корее избегать санкций.
Белый дом
Белый дом

США вводят новые санкции против Северной Кореи которые еще больше ограничат страну в доходах и топливе. Об этом говорится в выдержках из речи президента Дональда Трампа, которые в пятницу, 23 февраля распространил Белый дом, сообщает РИА Новости.

"Сегодня я объявляю, что мы запускаем крупнейший за все время пакет санкций против северокорейского режима. Министерство финансов вскоре предпримет новые действия по дальнейшему отсечению источников дохода и топлива, которые режим использует для финансирования своей ядерной программы и поддержания вооруженных сил", — заявил Трамп.

В санкционный список включат 56 судов, судоходных и торговых компаний, которые, как считают в Вашингтоне, помогают Северной Корее избегать санкций.

Ранее СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США сообщали, о самом большом пакете новых санкций против режима в Северной Корее.

Напомним, КНДР отменила встречу с вице-президентом США Пенсом.

 

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Теги: Северная Корея, Белый Дом, Трамп, санкции, КНДР, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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