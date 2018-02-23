В Швеции предложили удвоить армию и военный бюджет

Шведским военным необходимо больше армейских бригад, корветов, подводных лодок и истребителей, а также ресурсы для усиления кибер-разведки.

Командование Вооруженных сил Швеции предложило более чем в два раза увеличить оборонный бюджет страны, а также количество военнослужащих. Об этом сообщает The Local со ссылкой на официальный отчет военного ведомства.

В частности, планируется увеличить количество военнослужащих с нынешних 50 тысяч до 120 тысяч человек к 2035 году. А оборонный бюджет предложено расширить с 53 млрд крон (6,5 млрд долларов) до 115 млрд крон ( 14 млрд долларов).

Все эти меры Швеции связаны с агрессивной политикой России.

"Россия своими действиями в Грузии и Украине показала, что она без колебаний готова использовать военную силу. Россия также планирует увеличить свои военные возможности после 2020 года", – говорится в отчете.

Шведские военные отмечают, что им необходимо больше армейских бригад, корветов, подводных лодок и истребителей, а также ресурсы для усиления кибер-разведки.

Ранее сообщалось, что Швеция купит у США системы ПРО Patriot. Стоимость контракта составляет 3,2 млрд долларов.

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