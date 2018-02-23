В Новосибирске автомобиль въехал в толпу людей

Трагедия произошла во время праздничного салюта к 23 февраля. По предварительным данным, водитель засмотрелся на шоу и не справился с управлением.

В российском Новосибирске в пятницу, 23 февраля, водитель Honda CR-V выехал на тротуар и врезался в находившихся там пешеходов, в результате происшествия, по предварительным данным, погибли два человека. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на МВД региона.

По предварительной версии ведомства, смертельное ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением.

Местные СМИ сообщают, что трагедия произошла во время праздничного салюта к 23 февраля. Водитель засмотрелся на шоу и не справился с управлением.

Напомним, ранее в Словакии автомобиль врезался в группу детей.