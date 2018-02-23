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В Новосибирске автомобиль въехал в толпу людей

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Трагедия произошла во время праздничного салюта к 23 февраля. По предварительным данным, водитель засмотрелся на шоу и не справился с управлением.

В российском Новосибирске в пятницу, 23 февраля, водитель Honda CR-V выехал на тротуар и врезался в находившихся там пешеходов, в результате происшествия, по предварительным данным, погибли два человека. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на МВД региона.

По предварительной версии ведомства, смертельное ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением.

Местные СМИ сообщают, что трагедия произошла во время праздничного салюта к 23 февраля. Водитель засмотрелся на шоу и не справился с управлением.

Напомним, ранее в Словакии автомобиль врезался в группу детей.

 

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Теги: Россия, Пешеходы, видео, салют, жертвы, Новосибирск, автомобиль
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