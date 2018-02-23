Трамп пошутил на счет своей лысины

Во время своего выступления в Вашингтоне Президент США Дональд Трамп пошутил на счет своей залысины на затылке. После этого он повернулся к залу и продемонстрировал ее зрителям.

Президент США Дональд Трамп выступая на конференции консерваторов в Вашингтоне пошутил про свою залысину на затылке. Об этом сообщает CNN.

Перед началом выступления Трамп посмотрел на экраны, транслирующие его, и заявил, что ему нравится, "как говорит этот парень". После этого он повернулся и продемонстрировал зрителям плешь на затылке.

"Я изо всех сил стараюсь скрыть эту залысину, ребята. Я правда стараюсь. Она не выглядит так уж плохо", — шутливо заявил Трамп.

President Trump on his hair: "I try like hell to hide that bald spot, folks" https://t.co/DW4Ap5BhST pic.twitter.com/BN0ufQz9bA — CNN Politics (@CNNPolitics) 23 февраля 2018 г.

Напомним, Трамп шесть минут аплодировал после собственного выступления.