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В Сомали из-за двойного теракта погибли 18 человек

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Из-за двух взрывов в Могадишо погибли 18 человек, еще 20 получили ранения. Неизвестные подорвали два автомобиля, после чего началась стрельба.
В прошлом теракте количество жертв исчислялось сотнями
В прошлом теракте количество жертв исчислялось сотнями

В столице Сомали в результате взрывов погибли 18 человек. Об этом сообщают медики, пишет Reuters .

Как отмечается, инцидент произошел вечером 23 февраля. В Могадишо взорвались две машины, после чего началась стрельба.

"К настоящему моменту погибли 18 человек, еще 20 получили ранения", — сообщили медики.

Напомним, число жертв двойного теракта, который произошел 14 октября в столице Сомали, городе Могадишо, превысило 512 человек, еще 295 получили ранения

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Теги: теракт, Сомали, взрыв, ранение, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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