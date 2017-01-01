В Сомали из-за двойного теракта погибли 18 человек

Из-за двух взрывов в Могадишо погибли 18 человек, еще 20 получили ранения. Неизвестные подорвали два автомобиля, после чего началась стрельба.

В столице Сомали в результате взрывов погибли 18 человек. Об этом сообщают медики, пишет Reuters .

Как отмечается, инцидент произошел вечером 23 февраля. В Могадишо взорвались две машины, после чего началась стрельба.

"К настоящему моменту погибли 18 человек, еще 20 получили ранения", — сообщили медики.

Напомним, число жертв двойного теракта, который произошел 14 октября в столице Сомали, городе Могадишо, превысило 512 человек, еще 295 получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet