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Венгрия хочет от ЕС полмиллиарда евро за охрану границ

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует, чтобы Евросоюз возместил Венгрии половину из более чем 1 миллиарда евро, которые страна потратила на защиту границ.
Орбан требует от ЕС полмиллиарда евро
Орбан требует от ЕС полмиллиарда евро

Венгрия хочет, чтобы Евросоюз возместил ей по крайней мере половину из более чем 1 миллиарда евро, которые страна потратила на защиту границ. Об этом в пятницу, 23 февраля, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне саммита европейских лидеров в Брюсселе, пишет Reuters.

"Мы потратили более 1 миллиарда евро на охрану границ. Мы не только защищаем себя, но и Европу. По крайней мере половина этой суммы должна быть возмещена", - сказал Орбан.

Он заявил, что Венгрия намерена предложить лидерам стран ЕС процедуру "красной карточки" для усиления суверенитета национальных парламентов. По его словам, это даст национальным парламентам право остановить дискуссии в Европе, которые воспринимаются как нарушение национальных интересов.

Напомним, ранее Виктор Орбан в письме председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру призвал Брюссель выплатить его стране 400 млн евро в качестве компенсации за сооружение пограничной стены на южных рубежах Евросоюза. 

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Теги: Венгрия, Евросоюз, граница, Брюссель, компенсация, Виктор Орбан
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Источник: korrespondent.net

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