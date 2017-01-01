Венгрия хочет от ЕС полмиллиарда евро за охрану границ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует, чтобы Евросоюз возместил Венгрии половину из более чем 1 миллиарда евро, которые страна потратила на защиту границ.

Венгрия хочет, чтобы Евросоюз возместил ей по крайней мере половину из более чем 1 миллиарда евро, которые страна потратила на защиту границ. Об этом в пятницу, 23 февраля, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне саммита европейских лидеров в Брюсселе, пишет Reuters.

"Мы потратили более 1 миллиарда евро на охрану границ. Мы не только защищаем себя, но и Европу. По крайней мере половина этой суммы должна быть возмещена", - сказал Орбан.

Он заявил, что Венгрия намерена предложить лидерам стран ЕС процедуру "красной карточки" для усиления суверенитета национальных парламентов. По его словам, это даст национальным парламентам право остановить дискуссии в Европе, которые воспринимаются как нарушение национальных интересов.

Напомним, ранее Виктор Орбан в письме председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру призвал Брюссель выплатить его стране 400 млн евро в качестве компенсации за сооружение пограничной стены на южных рубежах Евросоюза.

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