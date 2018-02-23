США анонсировали новые санкции против РФ

Минфин США будет составлять санкционный список, основываясь на информации ФБР о частных лицах. Уже через пару недель список будет обнародован.

Новые санкции против России будут объявлены в течение нескольких следующих недель. Об этом в пятницу, 23 февраля, на брифинге в Белом доме заявил глава Минфина Стивен Мнучин, сообщает Европейская правда.

"Мы работаем над санкциями против России. Могу заверить - работа продолжается. Я вернусь сюда в последующие несколько недель чтобы поговорить об этом ", - сказал он.

Он также рассказал о сотрудничестве с ФБР в подготовке санкций.

"Мы продолжаем рассматривать вмешательство в выборы. Мы тесно сотрудничаем с ФБР и они дают нам самую новую информацию. И в случае необходимости мы рассмотрим имеющуюся у них информацию о частных лицах ", - добавил Мнучин.

Напомним, в администрации президента Дональда Трампа заявили, что новые санкции будут наказанием за вмешательство России в выборы и кибератаки.

Ранее в Госдепе оценили ущерб России из-за санкций.

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