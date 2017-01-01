Стала известна дата открытия посольства США в Иерусалиме
Администрация президента Трампа планирует открыть новое посольство США в Иерусалиме в мае. Это в пятницу, 23 февраля, подтвердил Государственный департамент США.
Отмечается, что открытие совпадет с важной годовщиной страны.
"В мае Соединенные Штаты планируют открыть новое посольство США в Иерусалиме. Открытие будет совпадать с 70-летием Израиля", - говорится в сообщении ведомства.
В Иерусалим перенесут посольство, которое сейчас находится в Тель-Авиве.
О намерении перенести американское посольство в Израиль Трамп объявил в декабре прошлого года одновременно с признанием Иерусалима столицей Израиля.
Такое решение вызвало массовые протесты в исламском мире.
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