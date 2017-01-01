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Стала известна дата открытия посольства США в Иерусалиме

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Посольство Соединенных Штатов из Тель-Авива в Иерусалим перенесут на 70 годовщину основания государства. Это официально подтвердили в США.
Флаги Израиля и США
Флаги Израиля и США
АР

Администрация президента Трампа планирует открыть новое посольство США в Иерусалиме в мае. Это в пятницу, 23 февраля, подтвердил Государственный департамент США.

Отмечается, что открытие совпадет с важной годовщиной страны.

"В мае Соединенные Штаты планируют открыть новое посольство США в Иерусалиме. Открытие будет совпадать с 70-летием Израиля", - говорится в сообщении ведомства.

В Иерусалим перенесут посольство, которое сейчас находится в Тель-Авиве.

О намерении перенести американское посольство в Израиль Трамп объявил в декабре прошлого года одновременно с признанием Иерусалима столицей Израиля.

Такое решение вызвало массовые протесты в исламском мире.

 

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Теги: конфликт, США, Израиль, посольство, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: РИА Новости

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