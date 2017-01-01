В РФ ответили на ноту Киева из-за выборов в Крыму

В Центральной избирательной комиссии России заявили, что жители полуострова являются российскими гражданами и им будет обеспечена возможность голосовать.

Заместитель главы российского Центризбиркома Николай Булаев заявил, что выборы президента России в Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме и, несмотря на заявления Украины, РФ обеспечит своим гражданам право голосовать, передает РИА Новости.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Киев направил ноту протеста МИД России по поводу проведения президентских выборов на территории Крыма и пригрозил санкциями.

"В данном случае для граждан России, проживающих в Крыму и Севастополе, это вопрос решенный - он решен на референдуме в 2014 году. Мы видели, как он проходил, как люди практически единогласно выбрали свое будущее: приняли решение о вхождении в состав Российской Федерации, живут в России и являются гражданами России. И, естественно, это право граждан голосовать Россия обеспечит, в этом даже сомневаться никому не надо", - отметил Булаев.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта - в день годовщины подписания так называемого договора о "вхождении" Крыма в состав России.

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