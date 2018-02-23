Деловой партнер Манафорта признал себя виновным

Рик Гейтс официально признал себя виновным в заговоре на федеральном уровне и даче ложных показаний. Ему грозит почти шесть лет тюремного заключения.

Деловой партнер Пола Манафорта Рик Гейтс в пятницу, 23 февраля, признал себя виновным по обвинениям, которые выдвинул против него спецпрокурор США Роберт Мюллер, передает телеканал CNBS.

Гейтса обвиняли по нескольким пунктам, включая банковские махинации, ложь тем, кто проводит расследования, отмывание денежных средств и нерегистрация в качестве иностранного агента. Но он признал себя виновным только по двум пунктам: заговор против США и ложные заявления.

От Гейтса ждали сделки с правосудием на протяжении нескольких недель, однако накануне появились сообщения, что он решил отказаться от этого. Несмотря на признание Гейтса, Манафорт утверждает, что он не виновен. Напомним, 22 февраля, Мюллер выдвинул против Гейтса и Манафорта новые обвинения в отмывании более 30 миллионов долларов, полученных от работы в Украине.

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