Трамп назвал позором действия РФ и Ирана в Сирии

Американский лидер подчеркнул, что за короткий промежуток времени Россия и Иран спровоцировали в Арабской республике "гуманитарное безобразие".

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия наряду с Ираном и сирийскими властями несет ответственность за гуманитарный кризис в Сирии. Об этом он сказал на пресс-конференции с австралийским премьер-министром Малкольмом Тернбуллом, сообщает CNN

"То, что сделали Россия, Иран и Сирия недавно - это гуманитарное безобразие", - подчеркнул американский лидер.

По его словам, военные США находятся в Сирии с единственной целью - избавиться от "Исламского государства".

"У нас нет других причин. И мы во многом достигли цели. Но то, что сделали эти три страны за короткий промежуток времени, - это позор", - отметил президент США.

Напомним, в Сирии в результате бомбардировок Восточной Гуты под Дамаском погибли сотни мирных жителей. Правозащитники обвинили Сирию и Россию в гибели граждан.

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