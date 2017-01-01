Трамп: Конфликт Израиля и Палестины - самый сложный в мире

Американский лидер считает урегулирование арабо-израильского конфликта самой сложной задачей и надеется найти ее решение с помощью своего зятя и советника Джареда Кушнера.

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, что конфликт между палестинцами и израильтянами - самая запутанная из существующих международных проблем, сообщает Интерфакс-Украина.

"В случае с Израилем и палестинцами нам надо выработать самую сложную из всех сделок", - отметил он.

Американский лидер заверил, что по-прежнему считает совершенно правильным своё решение о переносе американского посольства в Иерусалим, несмотря на критику многих стран.

Трамп также выразил надежду на то, что его советнику Джареду Кушнеру удастся продвинуться в поисках решения палестино-израильского конфликта.

Ранее стало известно, что США планируют перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим в мае, на 70-ю годовщину основания государства.

Могерини: В мирном процессе на Ближнем Востоке нельзя без США

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet