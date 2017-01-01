Трамп: Конфликт Израиля и Палестины - самый сложный в мире
Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, что конфликт между палестинцами и израильтянами - самая запутанная из существующих международных проблем, сообщает Интерфакс-Украина.
Американский лидер заверил, что по-прежнему считает совершенно правильным своё решение о переносе американского посольства в Иерусалим, несмотря на критику многих стран.
Трамп также выразил надежду на то, что его советнику Джареду Кушнеру удастся продвинуться в поисках решения палестино-израильского конфликта.
Ранее стало известно, что США планируют перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим в мае, на 70-ю годовщину основания государства.
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