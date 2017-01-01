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Трамп: Конфликт Израиля и Палестины - самый сложный в мире

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Американский лидер считает урегулирование арабо-израильского конфликта самой сложной задачей и надеется найти ее решение с помощью своего зятя и советника Джареда Кушнера.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, что конфликт между палестинцами и израильтянами - самая запутанная из существующих международных проблем, сообщает Интерфакс-Украина.

"В случае с Израилем и палестинцами нам надо выработать самую сложную из всех сделок", - отметил он.

Американский лидер заверил, что по-прежнему считает совершенно правильным своё решение о переносе американского посольства в Иерусалим, несмотря на критику многих стран.

Трамп также выразил надежду на то, что его советнику Джареду Кушнеру удастся продвинуться в поисках решения палестино-израильского конфликта.

Ранее стало известно, что США планируют перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим в мае, на 70-ю годовщину основания государства.

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Теги: США, Израиль, Палестина, арабо-израильский конфликт, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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