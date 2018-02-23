Боевики Боко Харам похитили более 110 школьниц в Нигерии

Исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке страны, совершила очередное похищение молодых девушек в штате Йобе.

Боевики террористической группировки Боко Харам похитили 111 учениц школы в нигерийском штате Йобе, сообщает местное издание PM News со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось об исчезновении только 46 девочек. Кроме того, полиция отрицала, что они были похищены.

Напомним, в апреле 2014 года боевики Боко Харам похитили 276 нигерийских школьниц в Чибоке на северо-востоке Нигерии.

Более 20 из похищенных девушек были освобождены при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Остальные сбежали из плена самостоятельно или были вызволены.

При этом 195 девушек числились пропавшими. В мае 2017 году власти Нигерии сообщили, что 82 похищенные школьницы были освобождены в обмен на боевиков Боко Харам.

Действующая в Нигерии радикальная исламистская группировка "Боко Харам" выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. По данным правозащитных организаций, в связанных с боевиками насильственных акциях за восемь лет погибли около 20 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что из плена на северо-востоке Нигерии сбежали более 700 человек, похищенных исламистами Боко Харам.

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