Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На стоянке во Франции нашли украденную картину Дега

Комментариев: 0
Работу известного художника, похищенную в 2009 году, обнаружили в багажнике автобуса на стоянке. Ее оценочная стоимость - примерно 30 миллионов евро.
Картина Дега "Хористы"
Картина Дега "Хористы"
дгар-дега.рф

Во Франции нашли картину Эдгара Дега Хористы спустя восемь лет после исчезновения, передает RTL.

Отмечается, что 16 февраля полотно нашли сотрудники таможенной службы, когда осматривали багажное отделение автобуса на автостоянке в департаменте Сена и Марна.

Никто из пассажиров не признался, что картина его. Первые экспертизы позволяют утверждать, что полотно является похищенным произведением.

Художник, фотограф и скульптор Эдгар Дега родился в Париже в 1834 году. Работы живописца позволили экспертам называть его одним из самых выдающихся представителей импрессионизма. Пастель Хористы была написана Дега в 1877 году. Размеры картины - 32 на 27 сантиметров, оценочная стоимость - примерно 30 миллионов евро.

В Музеях Ватикана во время уборки нашли картины Рафаэля

Ранее сообщалось, что из художественной галереи в США похитили графическую работу Пабло Пикассо, стоимостью 50 тысяч долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Франция, кража, живопись, картина, исскуство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь