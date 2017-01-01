На стоянке во Франции нашли украденную картину Дега

Работу известного художника, похищенную в 2009 году, обнаружили в багажнике автобуса на стоянке. Ее оценочная стоимость - примерно 30 миллионов евро.

Во Франции нашли картину Эдгара Дега Хористы спустя восемь лет после исчезновения, передает RTL.

Отмечается, что 16 февраля полотно нашли сотрудники таможенной службы, когда осматривали багажное отделение автобуса на автостоянке в департаменте Сена и Марна.

Никто из пассажиров не признался, что картина его. Первые экспертизы позволяют утверждать, что полотно является похищенным произведением.

Художник, фотограф и скульптор Эдгар Дега родился в Париже в 1834 году. Работы живописца позволили экспертам называть его одним из самых выдающихся представителей импрессионизма. Пастель Хористы была написана Дега в 1877 году. Размеры картины - 32 на 27 сантиметров, оценочная стоимость - примерно 30 миллионов евро.

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Ранее сообщалось, что из художественной галереи в США похитили графическую работу Пабло Пикассо, стоимостью 50 тысяч долларов.

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