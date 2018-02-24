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Путин проиграл, он не знает, что делать с Украиной – Орешкин

Комментариев: 12
Дмитрий Орешкин рассказал, как в России изменилось отношение к вопросам Украины.
Позиции Путина ослаблены - считает Орешкин
Позиции Путина ослаблены - считает Орешкин
Getty Images

Российский политолог Дмитрий Орешкин прокомментировал позицию российских властей касательно Закона о деокупации Донбасса. При этом эксперт заявил, что Путин уже потерпел поражение.

Об этом сообщает Апостроф.

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“Сейчас в России, насколько я понимаю, тема Украины “остужается“. Понятно, что Путин там потерпел поражение, по большому счету. Украина как никогда далека от России. Поэтому тема Украины - не выигрышная для Путина. Хотя и выборы назначили на 18 марта, дату, которая связана с Крымом, но похоже, что эта тема выдохлась - ее стараются зажевать, убрать, сделать вид, что ее не существует. Потому что нет ощущения, что Владимир Владимирович Путин в Украине какие-то великие подвиги совершил. Наступает разочарование“, - уточнил Орешкин.

По словам политолога, Россия дистанцируется от проблемы Украины.

“Ни Украина, ни Россия не имеют серьезных возможностей обострять отношения и, по-видимому, не имеют желания“, - добавил Орешкин.

Ранее сообщалось о том,что США сотрудничают с Россией по линии разведки.

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Комментариев (12)
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Krotol2    24.02.2018, 22:23
Оценка:  +1
Krotol2
Путин знает все
ORB+    24.02.2018, 21:04
Оценка:  +13
ORB+
Зато я знаю, что нужно делать с российской федерацией. То, что нужно было сделать еще в 90х. К сожалению этот процесс затянулся во времени в силу множества обстоятельств. Тем не менее, все больше людей понимают, что это неизбежно и нужно ориентироваться именно на это.
ORB+    24.02.2018, 21:04
Оценка:  +11
ORB+
Республики федерации должны быть независимы, восставновить национальную идентичность, разработать свои программы развития. Все это должно произойти в следствии референдума.
ChiefPlumber    24.02.2018, 21:04
Оценка:  +4
ChiefPlumber
Путин... грустный...
vysnovok    24.02.2018, 21:04
Оценка:  -10
vysnovok
Чего ему грустить. А лыбиться без причины - признак дурачины.
сергей11    24.02.2018, 21:04
Оценка:  +6
сергей11
Не грустный, а гнусный..
зірка*    24.02.2018, 21:04
Оценка:  +1
зірка*
просто- абасрался. Проігриш- нормально, не позорно. ПТН абасрался!
sebax    24.02.2018, 21:04
Оценка:  +21
sebax
Пройдет время, ребятоньки и вы не будете знать, что делать с Сибирью, Казахстаном, Дагестаном.
А китайцы будут знать
vysnovok    24.02.2018, 21:04
Оценка:  -18
vysnovok
Гы-гы! Рaзмeчтaлcя, глупостник! Hoвыe cтapшиe бpaтья-пиндocы, ecли oчeнь пoвeзёт, Cибиpь никoмy нe oтдaдyт. И пoлeзными иcкoпaeмыми нe пoдeлятcя. Бyдyт зapoбитчaнe, зa 100 бaкcoв в мecяц, нa нoвыx xoзяeв и юзaть aмepикaнcкий гaз из Гepмaнии.
Бувший_східняк    24.02.2018, 21:03
Оценка:  +25
Бувший_східняк
Верните Крым, уберите своих орков с Донбасса, компенсируйте разрушения и потери и плывите куда хотите подальше от нас.
Юрий    24.02.2018, 21:25
Оценка:  -6
Юрий
Кому вернуть Крым??? Тебе? Ты кто такой? Помойка ты малограмотная!!!! Мы здесь живём!!! И нам решать с кем жить! Не нравится?! езжай в свою америку!
VI_ІV    24.02.2018, 21:33
Оценка:  +3
VI_ІV
с каких пор вы живете в Крыму? c тех самых когда в дома татар вас сталин поселил)
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