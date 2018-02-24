Путин проиграл, он не знает, что делать с Украиной – Орешкин

Дмитрий Орешкин рассказал, как в России изменилось отношение к вопросам Украины.

Российский политолог Дмитрий Орешкин прокомментировал позицию российских властей касательно Закона о деокупации Донбасса. При этом эксперт заявил, что Путин уже потерпел поражение.

Об этом сообщает Апостроф.

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“Сейчас в России, насколько я понимаю, тема Украины “остужается“. Понятно, что Путин там потерпел поражение, по большому счету. Украина как никогда далека от России. Поэтому тема Украины - не выигрышная для Путина. Хотя и выборы назначили на 18 марта, дату, которая связана с Крымом, но похоже, что эта тема выдохлась - ее стараются зажевать, убрать, сделать вид, что ее не существует. Потому что нет ощущения, что Владимир Владимирович Путин в Украине какие-то великие подвиги совершил. Наступает разочарование“, - уточнил Орешкин.

По словам политолога, Россия дистанцируется от проблемы Украины.

“Ни Украина, ни Россия не имеют серьезных возможностей обострять отношения и, по-видимому, не имеют желания“, - добавил Орешкин.

Ранее сообщалось о том,что США сотрудничают с Россией по линии разведки.