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В Молдове 53 села хотят присоединиться к Румынии

Комментариев: 1
В Молдове кампанию принятия символических деклараций об объединении с Румынией организовала унионистская гражданская платформа Actiunea 2012.
В Молдове активизировались сепаратисты
В Молдове активизировались сепаратисты
 
В Молдове 53 населенных пункта подписали символическую декларацию об объединении с Румынией, сообщает Newsmaker.
 
В селе Пеулешть Каларашского района символический документ об объединении с Румынией подписали мэр, член Либеральной партии Ион Прунич, секретарь местного совета и шесть местных советников.
 
 
В селе Синешть Унгенского района за объединение подписались мэр, член Либеральной партии Юрие Церуш, секретарь местного совета, несколько советников и настоятель церкви "Рождества Пресвятой Богородицы".
 
В селе Тенерешть Каушанского район декларацию подписал мэр, член Демократической партии Константин Берлински, секретарь местного совета и семь советников.
 
Напомним, в Молдове кампанию принятия символических деклараций об объединении с Румынией организовала унионистская гражданская платформа Actiunea 2012. Инициаторы проекта планируют, что в год столетия объединения Румынии аналогичное решение примут в ста населенных пунктах Молдовы.
 
 
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Теги: Румыния, Молдова, сепаратизм, сепаратисты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
SAId    24.02.2018, 21:03
Оценка:  +6
SAId
сепаратизм процвітае там де влада олігархів думае лише про свій карман та бізнес...
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