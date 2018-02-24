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В Милане подрались антифашисты и полиция

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До столкновений дошло, когда участники антифашистской демонстрации попытались прорвать кордон полиции и пройти шествием по одной из центральных улиц.
Столкновения в Милане
Столкновения в Милане

В Милане за неделю до парламентских выборов произошли столкновения между участниками антифашистской демонстрации и полицейскими, сообщает La Stampa.

Учитывая запланированную на главной площади Милана акцию евроскептической партии "Лига севера" центр города усилили большим количеством правоохранителей.

До  столкновений дошло, когда участники антифашистской демонстрации попытались прорвать кордон полиции и пройти шествием по одной из центральных улиц.

В ход пошли баллончики со слезоточивым газом и петарды. Демонстранты кричали оскорбления в адрес полиции, которая в ответ применила резиновые дубинки.
 
О пострадавших во время акции не сообщается.
 
В то же время на главной площади Милана собрались около тысяч  участников демонстрации "Лиги севера", которые ожидают ее лидера Маттео Сальвини.
 
Напомним, 4 марта в Италии состоятся парламентские выборы. Правый блок во главе с партией бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони лидирует в предвыборной гонке, но не получит достаточно голосов для абсолютного большинства. 
 
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Теги: Италия, Выборы, протесты, полиция, левые, столкновения, акции протеста, антифашисты
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Источник: korrespondent.net

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