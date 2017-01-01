США перестали называть себя "нацией иммигрантов"

Считается, что фраза использовалась еще в 19-м веке. Она описывает страну, где люди многих культур и национальностей становились частью того, что было давно описано как "плавильный котел".

Государственное агентство Соединенных Штатов Америки, которое осуществляет надзор за иммиграцией, убрало из декларации своей миссии характеристику США как "нации иммигрантов".

Как сообщает "Голос Америки", директор Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Фрэнсис Сысна в четверг написал электронное письмо сотрудникам USCIS об изменении названия. Письмо от Сысны об изменении также опубликовали на сайте агентства.

В новой декларации миссии говорится: "Служба гражданства и иммиграции США руководит законной иммиграционной системой страны, обеспечивая ее добросовестность и обещание, путем эффективного и справедливого решения запросов иммиграции, одновременно защищая американцев, оберегая родину и почитая наши ценности".

В предыдущей декларации миссии сказано, что агентство "обеспечивает обещание Америки как нации иммигрантов...".

Считается, что фраза использовалась еще в 19-м веке. Она описывает страну, где люди многих культур и национальностей становились частью того, что было давно описано как "плавильный котел".

Сысна подчеркнул, что он больше не хочет, чтобы агентство называло иммигрантов и тех, кто подает петиции, своими "клиентами". Он считает, что агентство призвано сначала обслуживать "американский народ".

Информация от Бюро переписи населения за 2014 год показывает, что в стране жило по меньшей мере 42 миллионов иммигрантов, как попавших в страну легально, так и нелегально. Это количество продолжает расти.

Критики утверждают, что изменение декларации миссии ставит вопрос о том, готова ли страна продолжать принимать иммигрантов. Они отмечают важность обещания Америки для тех, кто приезжает в эту страну.

В новом заявлении иммиграционного агентства все же сохраняется слово "обещание".

Напомним, что ранее США ввели новые санкции против Северной Кореи которые еще больше ограничат страну в доходах и топливе.