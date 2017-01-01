Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США перестали называть себя "нацией иммигрантов"

Комментариев: 0
Считается, что фраза использовалась еще в 19-м веке. Она описывает страну, где люди многих культур и национальностей становились частью того, что было давно описано как "плавильный котел".
CША меняют подход к мигрантам
CША меняют подход к мигрантам
 
Государственное агентство Соединенных Штатов Америки, которое осуществляет надзор за иммиграцией, убрало из декларации своей миссии характеристику США как "нации иммигрантов".
 
Как сообщает "Голос Америки", директор Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Фрэнсис Сысна в четверг написал электронное письмо сотрудникам USCIS об изменении названия. Письмо от Сысны об изменении также опубликовали на сайте агентства.
 
В новой декларации миссии говорится: "Служба гражданства и иммиграции США руководит законной иммиграционной системой страны, обеспечивая ее добросовестность и обещание, путем эффективного и справедливого решения запросов иммиграции, одновременно защищая американцев, оберегая родину и почитая наши ценности".
 
В предыдущей декларации миссии сказано, что агентство "обеспечивает обещание Америки как нации иммигрантов...".
 
Считается, что фраза использовалась еще в 19-м веке. Она описывает страну, где люди многих культур и национальностей становились частью того, что было давно описано как "плавильный котел".
 
 
Сысна подчеркнул, что он больше не хочет, чтобы агентство называло иммигрантов и тех, кто подает петиции, своими "клиентами". Он считает, что агентство призвано сначала обслуживать "американский народ".
 
Информация от Бюро переписи населения за 2014 год показывает, что в стране жило по меньшей мере 42 миллионов иммигрантов, как попавших в страну легально, так и нелегально. Это количество продолжает расти.
 
Критики утверждают, что изменение декларации миссии ставит вопрос о том, готова ли страна продолжать принимать иммигрантов. Они отмечают важность обещания Америки для тех, кто приезжает в эту страну.
 
В новом заявлении иммиграционного агентства все же сохраняется слово "обещание".
 
Напомним, что ранее США ввели новые санкции против Северной Кореи которые еще больше ограничат страну в доходах и топливе.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Иммиграция, мигранты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь