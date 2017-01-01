Китай раскритиковал новые санкции США против КНДР

Введенные Вашингтоном односторонние ограничительные меры в отношении ряда судоходных и торговых компаний затрагивают интересы Китая.

Решение Соединенных Штатов Америки по расширению санкций против Северной Кореи (КНДР) в Китае считают "ошибочными действиями", которые могут навредить "двустороннем сотрудничестве", заявили в Министерстве иностранных дел Китая, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что введенные Вашингтоном односторонние ограничительные меры в отношении ряда судоходных и торговых компаний затрагивают интересы Китая.

Также в заявлении МИД указано, что объявленные Минфином США ограничительные меры против физических и юридических лиц из Китая, Тайваня, Сингапура и Гонконга стоит "немедленно прекратить".

"Пекин всегда в полном объеме выполнял все резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР и не допустит нарушения этих решений со стороны китайских граждан или компаний", - отметили китайские дипломаты.

КНДР находится под санкциями в связи с разработкой ядерного оружия и усилением ракетной программы. Соответствующая резолюция ООН запрещает, в частности, импорт в КНДР нефти и нефтепродуктов, создание совместных предприятий с участием северокорейского капитала, экспорт в страны-члены ООН текстиля с КНДР.