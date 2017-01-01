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Китай раскритиковал новые санкции США против КНДР

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Введенные Вашингтоном односторонние ограничительные меры в отношении ряда судоходных и торговых компаний затрагивают интересы Китая.
Китай недоволен действиями США
Китай недоволен действиями США
 
Решение Соединенных Штатов Америки по расширению санкций против Северной Кореи (КНДР) в Китае считают "ошибочными действиями", которые могут навредить "двустороннем сотрудничестве", заявили в Министерстве иностранных дел Китая, передает Deutsche Welle.
 
Отмечается, что введенные Вашингтоном односторонние ограничительные меры в отношении ряда судоходных и торговых компаний затрагивают интересы Китая.
 
Также в заявлении МИД указано, что объявленные Минфином США ограничительные меры против физических и юридических лиц из Китая, Тайваня, Сингапура и Гонконга стоит "немедленно прекратить".
 
"Пекин всегда в полном объеме выполнял все резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР и не допустит нарушения этих решений со стороны китайских граждан или компаний", - отметили китайские дипломаты.
 
КНДР находится под санкциями в связи с разработкой ядерного оружия и усилением ракетной программы. Соответствующая резолюция ООН запрещает, в частности, импорт в КНДР нефти и нефтепродуктов, создание совместных предприятий с участием северокорейского капитала, экспорт в страны-члены ООН текстиля с КНДР.
 
Напомним, в пятницу, 23 февраля, Соединенные Штаты Америки расширили санкции против Северной Кореи. Санкционный перечень опубликован на сайте Министерства финансов США. 
 
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Теги: США, Северная Корея, Китай, санкции, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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