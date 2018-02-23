Начали впадать в спячку: в Англии из-за морозов отменили гонки улиток
Из-за мороза улитки, которые должны были участвовать в "забеге", начали впадать в спячку и стали слишком вялым для того, чтобы ползать наперегонки.
Организаторы соревнований собирались забрать улиток из зоомагазина, однако выяснилось, что из-за мороза они начали впадать в спячку и стали слишком вялым.
Организаторы пообещали провести мероприятие, когда станет теплее.
Рекорд соревнований принадлежит улитке, проползшей 13-дюймовую дистанцию за две минуты.
Ученые нашли замену морфию в яде морских улиток
Напомним, ранее в Китае нашли самую маленькую в мире улитку.
Ученые нашли замену морфию в яде морских улиток
Напомним, ранее в Китае нашли самую маленькую в мире улитку.
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