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Начали впадать в спячку: в Англии из-за морозов отменили гонки улиток

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Из-за мороза улитки, которые должны были участвовать в "забеге", начали впадать в спячку и стали слишком вялым для того, чтобы ползать наперегонки.
Улитка
Улитка
wagwalking.com
 
Один из пабов британского Плимута отменил традиционные гонки улиток в связи с холодной погодой. Из-за низких температур моллюски начали впадать в спячку, сообщает The Telegraph.
 
Организаторы соревнований собирались забрать улиток из зоомагазина, однако выяснилось, что из-за мороза они начали впадать в спячку и стали слишком вялым.
 
Организаторы пообещали провести мероприятие, когда станет теплее. 
 
Рекорд соревнований принадлежит улитке, проползшей 13-дюймовую дистанцию за две минуты.

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Напомним, ранее в Китае нашли самую маленькую в мире улитку.

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Теги: соревнования, Великобритания, улитка
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Источник: korrespondent.net

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