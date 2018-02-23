Начали впадать в спячку: в Англии из-за морозов отменили гонки улиток

Из-за мороза улитки, которые должны были участвовать в "забеге", начали впадать в спячку и стали слишком вялым для того, чтобы ползать наперегонки.

Улитка wagwalking.com

Корреспондент