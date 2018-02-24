В США опубликовали документ демократов по России

В США опубликовали служебную записку членов Демократической партии о возможном вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал служебную записку демократов, в которой говорится, что американские правоохранительные органы действовали законно и профессионально в ходе "российского расследования", сообщает CNN

Записка была опубликована в отредактированном виде после того, как подобный документ был опубликован республиканцами. В своем меморандуме республиканцы сообщали о нарушениях в работе правоохранительных структур, в том числе ФБР, в ходе расследования дела о "российском вмешательстве".





"Не аплодировали": Трамп обвинил демократов в предательстве "Данная записка должна положить конец любым опасениям, которые могли появиться у американского народа относительно действий ФБР, Министерства юстиции и суда FISC", – заявил старший демократ разведывательного комитета Конгресса США Адам Шифф.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию засекреченной докладной записки демократов , опровергающей заявление в документе республиканцев о предвзятом отношении ФБР и минюста США к президенту во время расследования о "российском вмешательстве".

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