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В США опубликовали документ демократов по России

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В США опубликовали служебную записку членов Демократической партии о возможном вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Палата представителей конгресса США
Палата представителей конгресса США
Reuters (архив)
 
Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал служебную записку демократов, в которой говорится, что американские правоохранительные органы действовали законно и профессионально в ходе "российского расследования", сообщает CNN.
 
Записка была опубликована в отредактированном виде после того, как подобный документ был опубликован республиканцами. В своем меморандуме республиканцы сообщали о нарушениях в работе правоохранительных структур, в том числе ФБР, в ходе расследования дела о "российском вмешательстве".
 
"Данная записка должна положить конец любым опасениям, которые могли появиться у американского народа относительно действий ФБР, Министерства юстиции и суда FISC", – заявил старший демократ разведывательного комитета Конгресса США Адам Шифф.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию засекреченной докладной записки демократов, опровергающей заявление в документе республиканцев о предвзятом отношении ФБР и минюста США к президенту во время расследования о "российском вмешательстве".

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Теги: Россия-США, США, доклад, демократы
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Источник: korrespondent.net

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